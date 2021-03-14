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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили вероятность нового всплеска COVID-19 осенью

Роста заболеваемости COVID-19 следующей осенью можно будет избежать, если будет большой процент вакцинированных. Об этом РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«К сожалению, сейчас пока на огромную страну всего семь миллионов привитых. Не очень быстро идет вакцинация, прямо скажем. Так или иначе, власти считают, что к концу лета будет 60-70%, людей, которые будут иметь защиту — это и вакцинированные, и те, кто переболел», — сказал Малышев.

При этом вирусолог отметил, что не все, кто переболел имеют защиту. Малышев добавил, что вакцинация не только защищает людей от заболевания, но и позволяет избежать мутации вируса. «Чем меньше людей болеют, тем реже происходит мутации и появление новых штаммов», — отметил он.

О том, что заболеваемость зависит от эффективности вакцинации, также рассказал РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Однако он подчеркнул, что «насколько эффективной окажется вакцина и насколько продолжительный будет иммунитет после ее применения, никто этого до конца не знает».

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1 млн
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

При этом Зверев отметил, что COVID-19 не имеет сезонного характера, потому что он только пришел в человеческую популяцию. Распространение респираторных вирусов связано с погодными условиями и с условиями жизни.

«Но будет ли сезонным этот? Вполне возможно, что он через какое-то время будет сезонным», — сказал Зверев.

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Он добавил, что даже если осенью произойдет подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, то он будет небольшим. «Это не значит, что он (подъем. — РБК) будет как сейчас, такое же количество больных — их будет меньше. Он будет, но не настолько сильным, как был в этом году», — сказал инфекционист.

После осеннего всплеска заболевания в России снизилось количество заболевших коронавирусом. В марте пять дней подряд в стране выявляли менее 10 тыс. заболевших. Однако 14 марта Оперштаб зарегистрировал 10 083 новых случаев заражения. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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