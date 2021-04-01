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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре допустили завершение эпидемии COVID в России к августу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России эпидемия коронавирусной инфекции может завершится к августу. Такой прогноз дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, к августу многие россияне уже будут иметь иммунитет к заболеванию. «Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», — сказал он.

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При этом Малеев отметил, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

Ранее академик заявлял, что пандемия коронавируса по всему миру, вероятнее всего, не закончится в 2021 году. «Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ», — говорил Малеев. По его мнению, пандемия пойдет на убыль, когда у 70% населения появится иммунитет к коронавирусу.

В январе эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что, несмотря на старт массовой вакцинации в разных странах мира, коллективный иммунитет к COVID-19 в текущем году не сформируется.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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