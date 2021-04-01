В Роспотребнадзоре исключили окончание пандемии COVID в 2021 году

Пандемия коронавируса, вероятнее всего, не закончится в 2021 году. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, передает «РИА Новости».

«Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ», — сказал Малеев.

При этом у коронавируса, по его словам, сезонный характер, поэтому летом возможно снижение заболеваемости. Он добавил, что сейчас число заражений в Европе растет, а в Африке и ряде азиатских стран ситуация неясна, из-за низкого охвата тестированием.

Он добавил, что пандемия пойдет на убыль, когда у 70% населения появится иммунитет к коронавирусу.