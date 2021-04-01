Соратники сообщили о потере Навальным в колонии 8 кг веса

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После поступления в колонию во Владимирской области объявивший голодовку Алексей Навальный потерял 8 кг. Об этом сообщается на его странице в Twitter. Навальный был этапирован в конце февраля.

«Всех объявивших голодовку заключенных положено взвешивать. По документам в колонию он (Навальный. — РБК) приехал 93 кг, сейчас 85. То есть 8 кг еще до голодовки», — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях оппозиционера.

Навальный связывает потерю веса с тем, что ему не дают спать и по ночам будят каждый час. Он называет это формой пытки.

Ранее Навальный объявил голодовку из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Оппозиционер жаловался на боли в спине и в ноге. В свою очередь, в УФСИН по Владимирской области заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».