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Дело Навального ,  
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Соратники сообщили о потере Навальным в колонии 8 кг веса

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После поступления в колонию во Владимирской области объявивший голодовку Алексей Навальный потерял 8 кг. Об этом сообщается на его странице в Twitter. Навальный был этапирован в конце февраля.

«Всех объявивших голодовку заключенных положено взвешивать. По документам в колонию он (Навальный. — РБК) приехал 93 кг, сейчас 85. То есть 8 кг еще до голодовки», — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях оппозиционера.

Навальный связывает потерю веса с тем, что ему не дают спать и по ночам будят каждый час. Он называет это формой пытки.

Навальный объявил голодовку
Политика
Алексей Навальный

Ранее Навальный объявил голодовку из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Оппозиционер жаловался на боли в спине и в ноге. В свою очередь, в УФСИН по Владимирской области заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Также Навальный рассказал, что в колонию «Покров-2» приехала снимать репортаж сотрудница RT Мария Бутина, которая ведет стрим под названием «Прекрасная Россия будущего» (лозунг ассоциируется с избирательной кампанией Алексея Навального в 2017 году. — РБК).

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Навального задержали в середине января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить ему условный срок на реальный. В начале февраля Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН. По решению суда оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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