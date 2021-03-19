Полномочия по поставке «Спутника V» передали структуре «Ростеха»

Теперь поставками вакцин занимается созданный госкорпорацией холдинг «Нацимбио». Ранее, по данным СМИ, это право принадлежало компании «Иммунотехнологии», которая входит в экосистему «Сбера»

Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Поставщиком вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» стала «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио», входит в «Ростех»). Об этом сообщили два источника издания «Фармацевтический вестник», информацию подтвердили в Минздраве.

«В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания «Нацимбио», которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее издание GxP News со ссылкой на три источника писало, что распоряжение правительства о передаче полномочий «Нацимбио» было подписано 15 марта. По данным «Фармацевтического вестника», полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев.

Прежде логистикой вакцины занималась компания «Иммунотехнологии», которая входит в экосистему «Сбера». Как сообщали собеседники GxP News, распоряжение о наделении такими полномочиями дочки «Сбера» было подписано в четвертом квартале 2020 года. В декабре прошлого года «Ведомости» писала, что с инициативой наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин на госзакупках министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину.