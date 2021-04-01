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Онищенко словом «никогда» ответил на вопрос о сроках отказа от масок

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне никогда не откажутся от ношения масок, это станет элементом культуры. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Никогда. У нас еще каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры», — сказал Онищенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Онищенко также привел в пример Китай и Японию, где большинство жителей постоянно ходят в масках. «Китайцы — носят. Японцы — носят. Южнокорейцы все ходят в масках. Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье», — сказал он.

Ранее о сроках отмены масочного режима высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, отказаться от масок можно будет тогда, когда у населения выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. Она добавила, что для этого нужно проводить вакцинацию населения.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, коллективный иммунитет у россиян может выработаться уже в июле. По мнению Голиковой, при нынешнем темпе вакцинации это может случиться в августе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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