Белый дом пообещал «прямолинейный» подход в отношениях с Россией

США намерены прямо говорить с Россией о вопросах, которые волнуют Вашингтон, в этом подход администрации Байдена будет отличаться от действий Трампа. В некоторых сферах Москва и Вашингтон могут работать вместе, заявила Псаки

Джен Псаки (Фото: Andrew Harnik / AP)

Подход администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будет отличаться от того, которого придерживался его предшественник Дональд Трамп. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция шла на YouTube.

По ее словам, Соединенные Штаты намерены действовать «прямолинейно и прямо» в тех вопросах, которые беспокоят Вашингтон. В качестве примера она назвала ситуацию с отравлением и уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Вместе с тем, заявила Псаки, есть сферы, где Россия и США могут работать вместе, в частности, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): «Мы надеемся, что для этого есть возможности».

В то же время пресс-секретарь напомнила об интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Вашингтон ответит на «дестабилизирующие действия» Москвы. Псаки заявила, что Белый дом представит подробности в ближайшее время.