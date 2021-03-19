Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 15:12 Набиуллина надела на пресс-конференцию ЦБ брошку в виде ястреба Экономика, 15:11 Минспорт назвал вариант для замены гимна России на Олимпиаде Спорт, 15:04 SEC приняла заявку VanEck на создание биткоин-ETF Крипто, 15:04 Зобнин пропустит игры сборной из-за травмы Спорт, 15:00 Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии Политика, 14:55 Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов Технологии и медиа, 14:50 МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей» Общество, 14:50 В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра Общество, 14:49 Риелторы назвали районы — лидеры Старой Москвы по темпам продажи жилья Недвижимость, 14:48 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 14:43 Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно Крипто, 14:32 Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:28 Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы Политика, 14:27
Политика ,  
0 

Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Западные политики все чаще выдвигают необоснованные обвинения и изобретают «небылицы», пытаясь отстоять свои геополитические позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда имени А.М. Горчакова, его слова приводит МИД.

«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — отметил он.

По словам главы МИД России, на Западе активно отвергаются альтернативные точки зрения как на международной арене, так и внутри самих стран.

Магаданский губернатор предложил Байдену «Не будить русского медведя!»
Политика

Ранее, 17 марта, президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России Владимир Путин является «убийцей». Он также заявил, что Путин заплатит, если вмешательство России в президентские выборы США подтвердится.

В ответ на это Путин заявил, что пожелал бы в ответ американскому коллеге здоровья, и напомнил, что люди «всегда в другом человеке видят свои собственные качества». Он также предложил Байдену в ближайшие дни провести переговоры, чтобы «не пикироваться вот так заочно». В ответ на это Белый дом объявил, что в пятницу, 19 марта, Байден будет занят и не сможет провести переговоры.

МИД после слов Байдена вызвал российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. В Вашингтоне заявили, что Байден не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов после высказывания американского лидера заявил, что любви у России и США «уже точно не будет».

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»
Сергей Лавров дипломатия Запад
Материалы по теме
Лавров заявил о невозможности отобрать Крым у России
Политика
Лавров в ответ на вопрос о санкциях США напомнил о принципе взаимности
Политика
Лавров увидел подрыв авторитета Совета Европы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter