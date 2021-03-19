Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Западные политики все чаще выдвигают необоснованные обвинения и изобретают «небылицы», пытаясь отстоять свои геополитические позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда имени А.М. Горчакова, его слова приводит МИД.

«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — отметил он.

По словам главы МИД России, на Западе активно отвергаются альтернативные точки зрения как на международной арене, так и внутри самих стран.

Ранее, 17 марта, президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России Владимир Путин является «убийцей». Он также заявил, что Путин заплатит, если вмешательство России в президентские выборы США подтвердится.