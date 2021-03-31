Трамп допустил выдвижение на выборах президента в 2024 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 13:38
Обвиняемый в нападении на силовиков на митинге получил условный срок Общество, 22:39 Канчельскис отреагировал на вылет молодежной сборной России с ЧЕ Спорт, 22:26 Доходы Зеленского за год упали почти на $250 тыс. Политика, 22:23 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 22:22 В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела» Общество, 22:03 Невеста Большунова объявила о завершении карьеры в лыжных гонках Спорт, 21:43 Росгвардия оценила действия спецназа при штурме дома мытищинского стрелка Общество, 21:38 Владелец тигра и пулемета: что известно о мытищинском стрелке Общество, 21:29 Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции Общество, 21:28 Трамп допустил выдвижение на выборах президента в 2024 году Политика, 21:16 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 21:15 СМИ сообщили об эвакуации людей из здания конгресса США Политика, 21:07 Молодежная сборная России вылетела с Евро после проигрыша Дании Спорт, 20:52 Samsung объяснила установку на смартфоны неудаляемых приложений «Яндекса» Технологии и медиа, 20:51
Политика ,  
0 

Трамп допустил выдвижение на выборах президента в 2024 году

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил в подкасте своей невестки Ларри Трамп The Right View, передает New York Post.

«У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать. Мы любим свою страну <...> и теперь мы должны помочь нашей стране», — сказал Трамп.

У Трампа появился новый сайт о президентстве
Политика
Дональд Трамп

В декабре Трамп, еще являясь президентом США, уже допускал свое возможное участие в выборах 2024 года. Тогда политик сообщил, что провел «прекрасные четыре года» на посту президента. «Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп.

В феврале экс-президент отмечал, что пока рано говорить о его намерениях вновь баллотироваться, однако указывал, что пользуется широкой поддержкой у населения. По словам Трампа, его рейтинг вырос по сравнению с показателями до последних выборов и идет вверх, несмотря на попытки выдвинуть ему импичмент.

Дональд Трамп США выборы
Материалы по теме
Трамп указал на высокую поддержку в ответ на вопрос об участии в выборах
Политика
Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
Политика
Помпео допустил участие в президентских выборах в 2024-м вместо Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter