Трамп допустил выдвижение на выборах президента в 2024 году

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил в подкасте своей невестки Ларри Трамп The Right View, передает New York Post.

«У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать. Мы любим свою страну <...> и теперь мы должны помочь нашей стране», — сказал Трамп.

В декабре Трамп, еще являясь президентом США, уже допускал свое возможное участие в выборах 2024 года. Тогда политик сообщил, что провел «прекрасные четыре года» на посту президента. «Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп.

В феврале экс-президент отмечал, что пока рано говорить о его намерениях вновь баллотироваться, однако указывал, что пользуется широкой поддержкой у населения. По словам Трампа, его рейтинг вырос по сравнению с показателями до последних выборов и идет вверх, несмотря на попытки выдвинуть ему импичмент.