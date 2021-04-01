Глава Минздрава рассказал о состоянии после прививки от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что перенес «нормально» прививку от коронавируса Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

По словам министра, у него уже «сформировался хороший иммунный ответ», что позволяет ему спокойно себя чувствовать, находясь в медучреждениях по рабочим вопросам.

«Я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи. И поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организацях и, в том числе, в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить именно эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболеваний», — сказал Мурашко.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три препарата от COVID-19: «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.