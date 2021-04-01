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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава рассказал о состоянии после прививки от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что перенес «нормально» прививку от коронавируса Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

По словам министра, у него уже «сформировался хороший иммунный ответ», что позволяет ему спокойно себя чувствовать, находясь в медучреждениях по рабочим вопросам.

«Я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи. И поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организацях и, в том числе, в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить именно эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболеваний», — сказал Мурашко.

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Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три препарата от COVID-19: «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

В начале марта РБК подсчитал, какие регионы лидируют, а какие отстают по темпам вакцинации. Лидером оказалась Магаданская область, где от коронавируса было привито на тот момент 9,03% населения региона. Далее следуют Сахалинская область (6,02%), Чукотский автономный округ (5,97%), Москва (5,52%), Белгородская область (5,37%) и Якутия (5,25%).

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В конце списка оказались Дагестан (0,46%), Кабардино-Балкария (1,18%), Карачаево-Черкесия (1,59%), Чечне (1,69%), Северная Осетия (1,79%) и Ингушетия (2,18%).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 8 275 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели — 10 176 человек, умерли — 408. Общее число выздоровевших за весь период пандемии превысило 4,16 млн человек, а умерших — 98,8 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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