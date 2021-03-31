Стала известна хронология боя мытищинского стрелка

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Источники РБК в ГУ МВД по области и в территориальном отделе полиции сообщили хронологию действий жителя поселка Вешки в Мытищах, который открыл стрельбу по прибывшим к нему в дом силовикам.

По данным полиции, накануне Владимир Барданов забаррикадировался внутри дома и на требования сотрудников правоохранительных органов не реагировал. Он также начал стрелять из неустановленного огнестрельного оружия в сторону сотрудников, после чего бросил в их сторону две гранаты, одна из которых взорвалась.

Около 13:30 стрелок поджег свой дом изнутри и перебрался в комнату на третьем этаже, откуда стал оказывать активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов — оборонялся гранатами. При попытке штурма здания, в ногу был ранен один из росгвардейцев, его госпитализировали. В 20:30 загорелись помещения, где находился Барданов, после чего сопротивление прекратилось.

В 20:50 сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, в 22:16 пожарные ликвидировали открытое горение. Обгоревший труп Барданова был найден в 22:40 в ходе частичного разбора завалов.