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Стала известна хронология боя мытищинского стрелка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Источники РБК в ГУ МВД по области и в территориальном отделе полиции сообщили хронологию действий жителя поселка Вешки в Мытищах, который открыл стрельбу по прибывшим к нему в дом силовикам.

По данным полиции, накануне Владимир Барданов забаррикадировался внутри дома и на требования сотрудников правоохранительных органов не реагировал. Он также начал стрелять из неустановленного огнестрельного оружия в сторону сотрудников, после чего бросил в их сторону две гранаты, одна из которых взорвалась.

В полиции назвали марки оружия, зарегистрированного мытищинским стрелком
Общество
Фото:Hinshtein / Telegram

Около 13:30 стрелок поджег свой дом изнутри и перебрался в комнату на третьем этаже, откуда стал оказывать активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов — оборонялся гранатами. При попытке штурма здания, в ногу был ранен один из росгвардейцев, его госпитализировали. В 20:30 загорелись помещения, где находился Барданов, после чего сопротивление прекратилось.

В 20:50 сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, в 22:16 пожарные ликвидировали открытое горение. Обгоревший труп Барданова был найден в 22:40 в ходе частичного разбора завалов.

Пожар полностью потушили в 05:15.

По данным источников РБК, на Барданова были зарегистрированы четыре карабина, а также ружье ММЦ-109-12-07 и газовый пистолет Grand Power Т10. При этом зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн опубликовал фото оружия, которое было найдено в доме у стрелка. На фото видны пистолеты, револьверы, пулеметы, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, гранаты, десятки коробок с патронами и другое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также запланировал проведение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз.

Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Роман Котерев
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