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Дело пензенского губернатора ,  
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Правозащитники сообщили о госпитализации главы «Биотэка» Шпигеля в СИЗО

Борис Шпигель (в центре)
Борис Шпигель (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшего сенатора, главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская Тишина». Об этом рассказала РБК член общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

«Сегодня мы его посещали в СИЗО-4, он начал к нам выходить, но не смог пройти — пожаловался на здоровье. Его сразу осмотрели врачи СИЗО и приняли решение госпитализировать», — сообщила Дружинина.

По ее словам, у Шпигеля много хронических заболеваний, он также не может дышать без аппарата, у него проблемы с весом, поэтому ему невозможно сходу поставить точный диагноз и выяснить, с чем именно его госпитализировали. Дружинина также отметила, что Шпигель изначально жаловался на плохое самочувствие, хоть и не говорил об этом в суде.

Правозащитники сообщили об ухудшении здоровья Шпигеля в изоляторе
Общество
Борис Шпигель

Бывшего сенатора и руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» 23 марта арестоввали в рамках дела о взятке губернатору Пензенской области ИванауБелозерцеву, которого задержали 21 марта. Следствие полагает, что Белозерцев получал деньги и ценности в обмен на предоставление конкурентных преимуществ компании «Биотэк», которая поставляла лекарства в региональные медучреждения. Кроме Шпигеля суд арестовал проходящих по тому же делу его жену Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Ранее правозащитники уже сообщали об ухудшении здоровья Шпигеля, который тогда был в изоляторе на Петровке. Глава «Биотэк» тогда жаловался на одышку, боли в животе, озноб и отсутствие сна. В ОНК отмечали, что в условиях изолятора ему никакая медицинская помощь не оказывается.

Сам Шпигель также говорил, что у него проблемы со здоровьем, из-за которых его не должны держать под стражей. Также Шпигеля госпитализировали из здания суда, где рассматривался вопрос о его аресте. Он вернулся в суд на следующий день, однако при передвижении пользовался помощью сотрудника правоохранительных органов.

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