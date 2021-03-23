Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу о взятке для губернатора

Суд отправил под стражу главу фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки губернатору Пензенской области. Члены ОНК ранее сообщили о плохом состоянии здоровья Шпигеля

Борис Шпигель у здания Басманного суда (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая основателя и руководителя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче особо крупной взятки (ч.6 ст. 291 УК) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее в понедельник суд также арестовал Белозерцева, обвиняемого в получении взятки, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова. Суд также должен избрать меру пресечения супруге бизнесмена Евгении Шпигель, гендиректору входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антону Колоскову и водителю представительства области Геннадию Маркову.

Сотрудники Следственного комитета, МВД и Росгвардии задержали фигурантов уголовного дела в Москве и Пензе в воскресенье, 21 марта. По данным СКР, с января по сентябрь 2020 года Шпигель (который ранее был сенатором от региона, а также продюсером и тестем певца Николая Баскова) и его сообщники передали губернатору 20 млн руб. наличными, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet; общая сумма взятки превысила 31 млн руб. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

Деньги и ценности передавались за конкурентные преимущества для компаний «Биотэка» при заключении госконтракта на лекарства, медизделия, реактивы для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, полагают в СКР. По данным СПАРК, Пензенская область была крупнейшим заказчиком компании «Фармация», с 2015 года минздрав и больницы региона закупили у нее лекарства по меньшей мере на 3,8 млрд руб., подсчитал РБК.