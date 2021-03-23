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Дело пензенского губернатора ,  
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Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу о взятке для губернатора

Суд отправил под стражу главу фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки губернатору Пензенской области. Члены ОНК ранее сообщили о плохом состоянии здоровья Шпигеля
Борис Шпигель у здания Басманного суда
Борис Шпигель у здания Басманного суда (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая основателя и руководителя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче особо крупной взятки (ч.6 ст. 291 УК) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее в понедельник суд также арестовал Белозерцева, обвиняемого в получении взятки, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова. Суд также должен избрать меру пресечения супруге бизнесмена Евгении Шпигель, гендиректору входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антону Колоскову и водителю представительства области Геннадию Маркову.

Сотрудники Следственного комитета, МВД и Росгвардии задержали фигурантов уголовного дела в Москве и Пензе в воскресенье, 21 марта. По данным СКР, с января по сентябрь 2020 года Шпигель (который ранее был сенатором от региона, а также продюсером и тестем певца Николая Баскова) и его сообщники передали губернатору 20 млн руб. наличными, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet; общая сумма взятки превысила 31 млн руб. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

Деньги и ценности передавались за конкурентные преимущества для компаний «Биотэка» при заключении госконтракта на лекарства, медизделия, реактивы для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области, полагают в СКР. По данным СПАРК, Пензенская область была крупнейшим заказчиком компании «Фармация», с 2015 года минздрав и больницы региона закупили у нее лекарства по меньшей мере на 3,8 млрд руб., подсчитал РБК.

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Шпигель был задержан в столичном аэропорту по прилете из Израиля, рассказал он члену ОНК и журналистке «Московского комсомольца» Еве Меркачевой. Он отрицает свою вину. По словам бизнесмена, он страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, нуждается в капельницах и с трудом может себя обслуживать. «Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — сообщала член комиссии Ольга Дружинина; по ее словам, сотрудники изолятора дважды вызывали ему скорую помощь.

Шпигель основал «Биотэк» в 1991 году и был его президентом до избрания в Совет Федерации в 2003 году. Сейчас он председатель совета директоров головной компании. До 2016 года структурам группы принадлежал завод «Биосинтез» в Пензенской области. «Биотэк» сообщал, что производит более 150 наименований лекарств, в группу входит сеть аптек ОАО «Фармация» — это более 300 точек, в том числе в Пензенской области.

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По итогам 2020 года компания Шпигеля вошла в топ-10 фармацевтических дистрибьюторов, а также в тройку лидеров дистрибьюторов, ориентирующихся на госсегмент. Компания увеличила выручку за счет поставок препаратов для лечения COVID-19 — «Авифавир» и «Арепливир»; последний стал лидером по объему розничных продаж среди новых лекарств, вышедших на рынок в 2020 году, с показателем больше 387 млн руб. Также группа поставляла тест-системы Biozek на сумму 45 млрд руб. по итогам года.

В начале 2020 года правительство Москвы закупило у холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, которые компания называла тестами голландского производства. В декабре 2020 года компания была оштрафована прокуратурой Нидерландов на €30 тыс. за фальсификацию отчетов об испытаниях тестов, писали «Важные истории». Голландское ведомство тогда сообщило, что Biozek не разрабатывала и не производила тесты, а покупала их у китайского производителя. В депздраве и в «Биотэк» настаивали на голландском происхождении тестов.

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Борис Шпигель

Автор
Маргарита Алехина
Борис Шпигель Биотэк Пензенская область Иван Белозерцев
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