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Поправки в Конституцию ,  
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Совет Федерации разрешил Путину снова баллотироваться на пост президента

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает право президенту Владимиру Путину вновь претендовать на два президентских срока. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с ранее принятыми поправками к Конституции.

Согласно одной из поправок, запрет быть президентом России одному и тому же лицу более двух раз больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу измененной Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволит ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

Также появляются новые требования к президенту России — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение делается, если иностранные территории, гражданство которых имел кандидат в президенты, стали частью России.

Дума приняла позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты закон
Политика
Фото:Алексей Дружинин / ТАСС

24 марта этот закон приняла в третьем и окончательном чтении закон Государственная дума.

«Обнулить» президентские сроки для Владимира Путина в марте прошлого года предложила депутат Валентина Терешкова. Путин заявил, что поддержит эту поправку, если против нее не будет выступать Конституционный суд. Конституционный суд противоречий не нашел.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня до 1 июля 2020 года включительно, почти 78% граждан высказались за новую редакцию Основного закона. 4 июля поправки вступили в силу.

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