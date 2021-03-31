Совет Федерации разрешил Путину снова баллотироваться на пост президента
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает право президенту Владимиру Путину вновь претендовать на два президентских срока. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.
Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с ранее принятыми поправками к Конституции.
Согласно одной из поправок, запрет быть президентом России одному и тому же лицу более двух раз больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу измененной Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволит ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.
Также появляются новые требования к президенту России — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение делается, если иностранные территории, гражданство которых имел кандидат в президенты, стали частью России.