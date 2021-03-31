Совет Федерации разрешил Путину снова баллотироваться на пост президента

Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает право президенту Владимиру Путину вновь претендовать на два президентских срока. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с ранее принятыми поправками к Конституции.

Согласно одной из поправок, запрет быть президентом России одному и тому же лицу более двух раз больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу измененной Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволит ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

Также появляются новые требования к президенту России — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение делается, если иностранные территории, гражданство которых имел кандидат в президенты, стали частью России.