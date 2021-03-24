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Поправки в Конституцию ,  
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Дума приняла позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты закон

Документ предусматривает, что Путин сможет вновь участвовать в выборах президента, поскольку занимал эту должность до принятия поправки, запрещающей находиться на посту президента более двух сроков
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Государственная дума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволяет в числе прочего действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для исполнения поправок к Конституции, принятых летом прошлого года по итогам всероссийского голосования.

По закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Однако, согласно одной из поправок, это ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы президента.

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Среди новых требований к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение делается, если иностранные территории, гражданство которых имел кандидат в президенты, стали частью России.

Принятый Госдумой закон также выдвигает новые требования к депутатам. Кандидаты в нижнюю палату парламента обязаны постоянно проживать на территории страны. Расширяется и список оснований, из-за которых гражданин не может баллотировать в Госдуму: закрепляется перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. «Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — говорится в сообщении.

«Обнулить» президентские сроки для Путина в марте прошлого года предложила депутат Валентина Терешкова. «Надо все честно, открыто, публично предусмотреть — или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность... Это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру», — говорила она.

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Поправка была внесена в проект изменения Конституции. Голосование по поправкам продолжалось с 25 июня до 1 июля включительно, почти 78% граждан высказались за новую редакцию Основного закона. 4 июля поправки вступили в силу.

В ноябре прошлого года в исполнение результатов голосования депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, позволяющий Путину вновь избираться президентом.

Автор
Михаил Котляр
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