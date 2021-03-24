Дума приняла позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты закон

Документ предусматривает, что Путин сможет вновь участвовать в выборах президента, поскольку занимал эту должность до принятия поправки, запрещающей находиться на посту президента более двух сроков

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Государственная дума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволяет в числе прочего действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для исполнения поправок к Конституции, принятых летом прошлого года по итогам всероссийского голосования.

По закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Однако, согласно одной из поправок, это ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы президента.

Среди новых требований к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение делается, если иностранные территории, гражданство которых имел кандидат в президенты, стали частью России.