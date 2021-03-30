В МВД Украины выступили за свободное развитие «языка Гоголя и Шевченко»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что русский язык должен свободно развиваться в стране, так как он не видит смысла в том, чтобы она отказывалась от использования языка, на котором писали украинские писатели. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Себя глава МВД назвал «русскоязычным украинским националистом».

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook.

По его словам, украинский язык «старше по происхождению» и, «безусловно, богаче, образней и ярче русского. Однако почему, поинтересовался Аваков, украинцы должны отказываться «от языка Гоголя, Квитка-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей», когда украинской культуре принадлежит «и весь корпус литературного наследия наших классиков», которые писали в том числе на русском.

При этом он убежден, что государственным языком может быть только украинский — как язык суверенного государства. «Однако русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине, — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! — заключил министр.