На Украине вступило в силу требование обслуживать в кафе на госязыке

Клиентов любых заведений на Украине теперь должны обслуживать на государственном языке — украинском. По просьбе клиента в кафе или магазине могут перейти на другой язык, но только если это устроит обе стороны

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязующая сферу услуг работать на украинском языке.

Эта мера предусмотрена 30-й статьей закона «О языке». Под действие статьи, которая регламентирует применение государственного языка в сфере обслуживания, подпадают все организации сферы услуг — кафе, рестораны, гостиницы, магазины, интернет-магазины и т.п. Обслуживать клиентов и размещать информацию об услугах все такие предприятия обязаны на украинском.

Исключение возможно в случае, если потребитель попросит использовать другой язык и это условие окажется «приемлемым для сторон». Вывешенная в заведениях информация в письменном виде, в соответствии с пунктом 6 статьи 30 закона, может быть продублирована на любом другом языке, в том числе на русском.

Нарушение 30-й статьи закона предполагает штрафы для владельцев заведений, но они будут введены с 16 июля 2022 года. Нарушения будут рассматриваться Уполномоченным по защите государственного языка, и в случае установления факта несоблюдения предписаний он получит право налагать на нарушителей штраф до 400 не облагаемых налогом минимумов (6,8 тыс. гривен, почти 18 тыс. руб. по нынешнему курсу ЦБ). До тех пор нарушение 30-й статьи санкциями не грозит, уточняет «Страна.ua».