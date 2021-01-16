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Политика ,  
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На Украине вступило в силу требование обслуживать в кафе на госязыке

Клиентов любых заведений на Украине теперь должны обслуживать на государственном языке — украинском. По просьбе клиента в кафе или магазине могут перейти на другой язык, но только если это устроит обе стороны
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязующая сферу услуг работать на украинском языке.

Эта мера предусмотрена 30-й статьей закона «О языке». Под действие статьи, которая регламентирует применение государственного языка в сфере обслуживания, подпадают все организации сферы услуг — кафе, рестораны, гостиницы, магазины, интернет-магазины и т.п. Обслуживать клиентов и размещать информацию об услугах все такие предприятия обязаны на украинском.

Исключение возможно в случае, если потребитель попросит использовать другой язык и это условие окажется «приемлемым для сторон». Вывешенная в заведениях информация в письменном виде, в соответствии с пунктом 6 статьи 30 закона, может быть продублирована на любом другом языке, в том числе на русском.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Нарушение 30-й статьи закона предполагает штрафы для владельцев заведений, но они будут введены с 16 июля 2022 года. Нарушения будут рассматриваться Уполномоченным по защите государственного языка, и в случае установления факта несоблюдения предписаний он получит право налагать на нарушителей штраф до 400 не облагаемых налогом минимумов (6,8 тыс. гривен, почти 18 тыс. руб. по нынешнему курсу ЦБ). До тех пор нарушение 30-й статьи санкциями не грозит, уточняет «Страна.ua».

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов. Перед принятием закона в парламенте рассмотрели 2082 поправки к нему.

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Закон закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в республике, вводит механизмы для контроля за его применением во многих сферах жизни, не затрагивая частого общения и религиозных обрядов.

Вступление отдельных статей было отложено, в том числе статьи 30, предусматривающей обязательное общение на украинском языке в предприятиях сферы обслуживания. Ее вступление отложили на 18 месяцев, до 16 января 2021 года. Также государство распорядилось организовать курсы государственного языка, чтобы упростить его освоение для граждан.

Автор
Александр Кременсков
Украина украинский язык кафе рестораны русский язык
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