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МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

Внешнеполитическое ведомство республики выступило с отрицанием «российских нарративов» о поэте и заявило, что он боролся за освобождение родины из-под гнета России
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины назвало «манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора» слова о том, что Тарас Шевченко был русско-украинским поэтом. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-служба МИДа заявила, что отрицает «российские нарративы о Тарасе Шевченко».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря, непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России, не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко», — заявили в пресс-службе.

Ранее Россотрудничество в объявлении, что в день памяти Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве для подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов, назвала его русско-украинским поэтом.

В МИД Украины пояснили, что Российский центр науки и культуры в Киеве — единственное в стране государственное учреждение России с функциями культурного представительства. По договору, подписанному правительствами двух государств в 1998 году, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.

Поэт и художник Тарас Шевченко прожил 47 лет, в том числе 27 — на территории современной России.

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С поэзией на украинском языке связана наиболее значимая часть творчества Шевченко, в котором центральное место занимает сборник «Кобзарь». Он также считается одним из основоположников современной украинской литературы.

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Бóльшая часть прозы Шевченко, куда входят повести, дневник, многие письма, а также некоторые стихотворения написаны на русском языке. В связи с этим ряд исследователей рассматривают его как деятеля не только украинской, но и русской литературы.

В декабре украинские дипломаты во Франции устроили кампанию за национальную принадлежность борща. Они обратилось к составителям кулинарного гида Michelin, которые назвали борщ не украинским, а русским национальным блюдом, и добились изменений в их релизе.

После переговоров посольство Украины во Франции заявило, что получило извинения от руководства Michelin за «русский» борщ, а пресс-релиз был переписан.

«Получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией», — заявили украинские дипломаты.

В первоначальной версии пресс-релиза говорилось об «эмблематичных национальных первых блюдах русской кухни — борще и рассольнике».

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Украина поэзия Россотрудничество борщ
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