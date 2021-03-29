МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

Внешнеполитическое ведомство республики выступило с отрицанием «российских нарративов» о поэте и заявило, что он боролся за освобождение родины из-под гнета России

Здание МИД Украины (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины назвало «манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора» слова о том, что Тарас Шевченко был русско-украинским поэтом. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-служба МИДа заявила, что отрицает «российские нарративы о Тарасе Шевченко».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря, непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России, не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко», — заявили в пресс-службе.

Ранее Россотрудничество в объявлении, что в день памяти Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве для подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов, назвала его русско-украинским поэтом.

В МИД Украины пояснили, что Российский центр науки и культуры в Киеве — единственное в стране государственное учреждение России с функциями культурного представительства. По договору, подписанному правительствами двух государств в 1998 году, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.

Поэт и художник Тарас Шевченко прожил 47 лет, в том числе 27 — на территории современной России.