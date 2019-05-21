МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы

Члены Совета Безопасности ООН заблокировали проведение заседания, посвященного закону о языке на Украине, Москва быразила об этом сожаление. Об этом говорится в собщении МИДа.

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране», — говорится в сообщении.

Члены Совбеза 20 мая заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон о статусе украинского языка. Против обсуждения закона проголосовали США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша, за — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал закон языковой инквизицией.

Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 25 апреля. Он закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. В середине мая, незадолго до истечения срока полномочий, документ подписал Петр Порошенко. Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил , что закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».

«Обратили внимание, что закон был подписан Порошенко на фоне заявлений избранного президента Украины Владимира Зеленского о необходимости тщательно проанализировать документ на предмет его соответствия нормам Конституции и интересам всех граждан страны», — указали в российском МИДе. в Москве опасаются, что закон отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе.