МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,43 -0,10 EUR Бирж. 71,87 -0,19 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,07 64,11 EUR Нал. 72,65 71,62 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1157 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 974,30 -14,60 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 853,65 +0,68% Nasdaq 7 796,35 +1,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+41,7%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+41,7%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 12:14
Глава администрации Зеленского предложил референдум о диалоге с Россией Политика, 21:05 Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин Экономика, 20:47 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 20:45 Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью Общество, 20:44 В тоннеле в московском метро застряли три поезда Общество, 20:43 Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза Политика, 20:41 Белоруссия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов из-за «грязной нефти» Экономика, 20:39 СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» Общество, 20:33 Сборная России объявила состав на игру ЧМ по хоккею со Швецией Спорт, 20:30 Три причины коллапса ресторанной сети Джейми Оливера Pro, 20:30 Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин Общество, 20:29 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 20:23 Армения выразила обеспокоенность ситуацией с финалом Лиги Европы в Баку Спорт, 20:20 Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси Общество, 20:11
Политика ,  
0 
МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы

Члены Совета Безопасности ООН заблокировали проведение заседания, посвященного закону о языке на Украине, Москва быразила об этом сожаление. Об этом говорится в собщении МИДа.

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране», — говорится в сообщении.

Члены Совбеза 20 мая заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон о статусе украинского языка. Против обсуждения закона проголосовали США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша, за — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал закон языковой инквизицией.

Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке


Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 25 апреля. Он закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. В середине мая, незадолго до истечения срока полномочий, документ подписал Петр Порошенко. Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».

«Обратили внимание, что закон был подписан Порошенко на фоне заявлений избранного президента Украины Владимира Зеленского о необходимости тщательно проанализировать документ на предмет его соответствия нормам Конституции и интересам всех граждан страны», — указали в российском МИДе. в Москве опасаются, что закон отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе.

Теги: МИД России, Украина, СБ ООН
Материалы по теме
Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН по Украине
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter