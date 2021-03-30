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Суд утвердил взыскание с производителя игрушек ₽180 тыс. в пользу ГАЗа

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая взыскала с производителя игрушек АО «Международная торговая компания «Алиса» 180 тыс. руб. в пользу подконтрольного Олегу Дерипаске ПАО «ГАЗ». Об этом сообщается на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Иск компания Дерипаски подала в июне прошлого года. Согласно материалам дела, истец посчитал, что «Алиса» нарушает права на товарные знаки «ГАЗ», «Тигр», «ГАЗ/Бегущий олень» и «Волга». Продавца игрушек обвинили в использовании этих брендов при продаже моделей машинок «ГАЗ» китайского производства.

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По мнению Арбитражного суда Москвы, потребители могут посчитать, что продаваемые «Алисой» модели машин произвело то же предприятие, которое выпускает оригинальные автомобили. В итоге судья установила, что производитель игрушек нарушил ст. 1484 Гражданского кодекса (исключительное право на товарный знак) и обязала выплатить истцу 180 тыс. руб. компенсации.

Не согласившись с этим решением, «Алиса» 16 февраля подала на апелляцию.

РБК направил запрос в АО «Международная торговая компания «Алиса».

В июле прошлого года Московский областной арбитражный суд отказался по иску основанной Дерипаской группы En+ арестовывать товарные знаки «Корень жизни», «Мамины руки» и «Моя малышка», которые принадлежали московской компании «Первое решение». До этого суд уже принял решение об аресте других брендов — «Рецептов Бабушки Агафьи» и Natura Siberica и других — и новые меры счел безосновательными.

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Иск был связан с пожаром, который произошел в одном из помещений En+. Помещение арендовало «Первое решение». В случившемся En+ обвинила арендатора.

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