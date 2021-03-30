Суд утвердил взыскание с производителя игрушек ₽180 тыс. в пользу ГАЗа

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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая взыскала с производителя игрушек АО «Международная торговая компания «Алиса» 180 тыс. руб. в пользу подконтрольного Олегу Дерипаске ПАО «ГАЗ». Об этом сообщается на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Иск компания Дерипаски подала в июне прошлого года. Согласно материалам дела, истец посчитал, что «Алиса» нарушает права на товарные знаки «ГАЗ», «Тигр», «ГАЗ/Бегущий олень» и «Волга». Продавца игрушек обвинили в использовании этих брендов при продаже моделей машинок «ГАЗ» китайского производства.

По мнению Арбитражного суда Москвы, потребители могут посчитать, что продаваемые «Алисой» модели машин произвело то же предприятие, которое выпускает оригинальные автомобили. В итоге судья установила, что производитель игрушек нарушил ст. 1484 Гражданского кодекса (исключительное право на товарный знак) и обязала выплатить истцу 180 тыс. руб. компенсации.

Не согласившись с этим решением, «Алиса» 16 февраля подала на апелляцию.