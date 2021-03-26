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Дерипаска предупредил об «убийстве» внутреннего туризма курортным сбором

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития распространить практику курортного сбора на всю территорию России
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Распространение курортного сбора на всю территорию России уничтожит внутренний туризм, заявил миллиардер Олег Дерипаска. Так он прокомментировал в Telegram сообщения о планах Минэкономразвития.

«Введение курортного сбора на всей территории страны убьет внутренний туризм, который в период пандемии только-только начал развиваться из-за закрытых границ», — написал Дерипаска.

Он считает, что с потерей главного преимущества — низкой цены, «красоты России» не способны конкурировать «с Египтами и Турциями».

«Мизер в размере 1,1 млрд руб уже насобирали регионы, где проводился эксперимент, но недосчитались туристов. В одном только Сочи в год введения сбора санатории и отели недосчитались 39% туристов. А теперь будут по всей России соревноваться, кто быстрее соберет, вместо создания стимулов к развитию в отрасли, еле дышащей из-за проблем с обороткой», — продолжил миллиардер.

Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Дерипаска считает, что внутренний туризм нужно «не душить сбором», а предоставить ему субсидии, освободить от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Накануне Минэкономразвития предложило наделить все субъекты федерации правом на введение курортного сбора. Рассмотреть вопрос предлагалось после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. «Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», — сообщили в Минэкономразвития.

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В пресс-службе министерства отметили, что регионы сами будут принимать решение о введение сбора, а также устанавливать его размер, льготы и другие параметры.

Данные о падении на 39% числа туристов в Сочи были опубликованы в начале 2019 года. С июля по декабрь 2018 года, после введения сбора, Сочи посетили 1,7 млн человек, тогда как в июле—декабре 2017 года общее число туристов, «проживавших в объектах размещения», достигало почти 2,8 млн человек.

Однако начальник управления по туризму и курортному делу Сочи Сергей Доморат заявил тогда, что падения турпотока не было. По его данным, за весь 2018 год Сочи посетили 6,5 млн туристов, что соответствует уровню 2017 года.

С 2018 по 2022 год в четырех регионах — в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также Крыму — проходит эксперимент по уплате отдыхающими курортного сбора. Вырученные средства идут на развитие местной курортной инфраструктуры.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Олег Дерипаска курортный сбор Минэкономразвития
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