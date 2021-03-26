Дерипаска предупредил об «убийстве» внутреннего туризма курортным сбором

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития распространить практику курортного сбора на всю территорию России

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Распространение курортного сбора на всю территорию России уничтожит внутренний туризм, заявил миллиардер Олег Дерипаска. Так он прокомментировал в Telegram сообщения о планах Минэкономразвития.

«Введение курортного сбора на всей территории страны убьет внутренний туризм, который в период пандемии только-только начал развиваться из-за закрытых границ», — написал Дерипаска.

Он считает, что с потерей главного преимущества — низкой цены, «красоты России» не способны конкурировать «с Египтами и Турциями».

«Мизер в размере 1,1 млрд руб уже насобирали регионы, где проводился эксперимент, но недосчитались туристов. В одном только Сочи в год введения сбора санатории и отели недосчитались 39% туристов. А теперь будут по всей России соревноваться, кто быстрее соберет, вместо создания стимулов к развитию в отрасли, еле дышащей из-за проблем с обороткой», — продолжил миллиардер.