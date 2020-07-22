СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica

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Суд арестовал бренд «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО «Эн+ Рециклинг», которое входило в En+, основанную Олегом Дерипаской, на 4,5 млрд руб., сообщил The Bell.

По данным интернет-издания, иск, скорее всего, связан с пожаром в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовала Natura Siberica.

В самой косметической компании заявили, что пожар произошел не по ее вине и не в производственной зоне, а в другом помещении, которое она арендовала.

Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб.

РБК направил запрос в «Эн+ Рециклинг».