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Суд отказался арестовать «Корень жизни» у владельца «Бабушки Агафьи»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Московский областной арбитраж отказал компании «Эн+ Рециклинг», входившей ранее в группу En+, основанную Олегом Дерипаской, в новом аресте товарных знаков московского ООО «Первое решение», которому принадлежат бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Об этом говорится в опубликованном во вторник определении суда.

Истец требовал принять дополнительные обеспечительные меры в отношении десяти товарных знаков. По данным Роспатента, в числе этих брендов косметические серии «Корень жизни», «Мамины руки», «Моя малышка». В «Эн+ Рециклинг» посчитали, что владелец может попытаться совершить отчуждение принадлежащих ему товарных знаков, поэтому требовал запрета на распоряжение ими. Кроме того, истец просил ограничить Роспатент в праве совершать регистрационные действия с этими брендами.

РБК направил запрос в ООО «Эн+ Рециклинг». ООО «Первое решение» отказалось от комментариев.

Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями»
Бизнес
Андрей Трубников

Суд отказал в требованиях, посчитав, что заявитель не обосновал необходимость ареста и недостаточность уже принятых судом мер. Ранее, 22 июля, суд арестовал бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica компании «Первое решение» по иску «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб. Иск связан с произошедшим в марте пожаром — тогда загорелись помещения, арендованные владельцем косметических брендов у завода в подмосковном Дмитрове, принадлежащего «Эн+ Рециклинг».

В «Первом решении» назвали иск недобросовестной конкурентной борьбой и попыткой убрать с рынка крупного производителя доступной косметики. В заявлении компании говорится, что сумма иска «нереалистичная» и не подтверждена какими-либо расчетами.

Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Бизнес
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Владелец «Рецептов бабушки Агафьи» отметил, что пожарная лаборатория сделала заключение, в соответствии с которым возгорание случилось из-за короткого замыкания неисправной электропроводки в здании 1976 года. Обслуживанием этого здания должна была заниматься «Эн+ Рециклинг».

В «Эн+ Рециклинг» заявили, что запрашиваемая в иске сумма соответствует потерям компании в результате пожара, поскольку из-за инцидента на два года остановятся производственные процессы на ремонтируемом заводе.

Теги: суд, иск, арест
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Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями»
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Компания объяснила иск к владельцу бренда «Бабушка Агафья» на ₽4,5 млрд
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Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Бизнес
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