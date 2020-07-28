Суд отказался арестовать «Корень жизни» у владельца «Бабушки Агафьи»

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Московский областной арбитраж отказал компании «Эн+ Рециклинг», входившей ранее в группу En+, основанную Олегом Дерипаской, в новом аресте товарных знаков московского ООО «Первое решение», которому принадлежат бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Об этом говорится в опубликованном во вторник определении суда.

Истец требовал принять дополнительные обеспечительные меры в отношении десяти товарных знаков. По данным Роспатента, в числе этих брендов косметические серии «Корень жизни», «Мамины руки», «Моя малышка». В «Эн+ Рециклинг» посчитали, что владелец может попытаться совершить отчуждение принадлежащих ему товарных знаков, поэтому требовал запрета на распоряжение ими. Кроме того, истец просил ограничить Роспатент в праве совершать регистрационные действия с этими брендами.

РБК направил запрос в ООО «Эн+ Рециклинг». ООО «Первое решение» отказалось от комментариев.

Суд отказал в требованиях, посчитав, что заявитель не обосновал необходимость ареста и недостаточность уже принятых судом мер. Ранее, 22 июля, суд арестовал бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica компании «Первое решение» по иску «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб. Иск связан с произошедшим в марте пожаром — тогда загорелись помещения, арендованные владельцем косметических брендов у завода в подмосковном Дмитрове, принадлежащего «Эн+ Рециклинг».