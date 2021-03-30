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Пандемия коронавируса ,  
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Италия введет карантин для въезжающих из других стран ЕС

Фото: Marco Iacobucci / Ipa / Global Look Press
Фото: Marco Iacobucci / Ipa / Global Look Press

Италия планирует ввести обязательный 5-дневный карантин для всех, кто возвращается в страну из других государств Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения, а также ANSA со ссылкой на источники в Минздраве.

По данным агентства, путешественников также обяжут проходить тест на COVID-19 перед выездом из страны, а также после завершения периода карантина. Источник агентства не уточнил, когда будут введены новые ограничения и как долго они продлятся.

При этом в стране уже действует обязанность проходить карантин для тех, кто возвращается из стран, не входящих в ЕС.

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Также с 30 марта в Германии начало действовать обязательное требование об отрицательном тесте на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан объяснил, что такая мера предосторожности необходима, чтобы избежать распространения коронавируса в период пасхальных каникул.

Ограничения в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавируса в Италии ужесточились с середины марта. Согласно новым карантинным мерам, страна поделена на оранжевую и красную зоны. В красной зоне людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. В оранжевых зонах итальянцы не могут покидать пределы своих населенных пунктов и регионов (исключение — поездки на работу или для лечения). Все бары и рестораны могут работать только навынос или на доставку.

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В марте власти Италии объявили, что в период пасхальных праздников с 3 по 5 апреля территория всей страны станет временно красной зоной.

По данным Минздрава Италии от 29 марта, всего в стране было зарегистрировано более 3,5 млн заболевших коронавирусом (+12,9 тыс. за сутки). Жертвами инфекции за весь период стали 108 350 человек, за сутки число умерших возросло на 417.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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