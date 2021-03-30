Италия введет карантин для въезжающих из других стран ЕС

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Италия планирует ввести обязательный 5-дневный карантин для всех, кто возвращается в страну из других государств Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения, а также ANSA со ссылкой на источники в Минздраве.

По данным агентства, путешественников также обяжут проходить тест на COVID-19 перед выездом из страны, а также после завершения периода карантина. Источник агентства не уточнил, когда будут введены новые ограничения и как долго они продлятся.

При этом в стране уже действует обязанность проходить карантин для тех, кто возвращается из стран, не входящих в ЕС.

Также с 30 марта в Германии начало действовать обязательное требование об отрицательном тесте на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан объяснил, что такая мера предосторожности необходима, чтобы избежать распространения коронавируса в период пасхальных каникул.