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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава Италии допустил возможность покупки российской вакцины

Италии нужны любые безопасные вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе и российские препараты. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в интервью телеканалу Rai 3.

«Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», — сказал министр.

В Италии проведут испытания «Спутника V»
Общество
Фото:Roma / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее губернатор итальянской области Лацио Никола Зингаретти сообщил, что
в институте Спалланцани в Италии начнутся научные эксперименты с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

До этого премьер-министр страны Марио Драги не исключал, что власти Италии могут самостоятельно одобрить применение «Спутника V», если такое решение не примет EMA.

Драги не исключил разрешение «Спутника V» в Италии до одобрения в ЕС
Общество
Марио Драги

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию препарата в ЕС в январе. В марте EMA приступило к изучению регистрационного досье «Спутника V». Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон назвал вакцину одним из кандидатов на использование в ЕС.

По словам главы Минздрава России Михаил Мурашко, эксперты ЕМА приедут в Россию 10 апреля, чтобы проконтролировать испытания препарата «Спутник V». Соответствующая процедура необходима, чтобы российский препарат смог получить одобрение в Евросоюзе.

Италия Спутник V российская вакцина коронавирус
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