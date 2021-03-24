Глава Минздрава Италии допустил возможность покупки российской вакцины

Италии нужны любые безопасные вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе и российские препараты. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в интервью телеканалу Rai 3.

«Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», — сказал министр.

Ранее губернатор итальянской области Лацио Никола Зингаретти сообщил, что

в институте Спалланцани в Италии начнутся научные эксперименты с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

До этого премьер-министр страны Марио Драги не исключал, что власти Италии могут самостоятельно одобрить применение «Спутника V», если такое решение не примет EMA.