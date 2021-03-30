Песков рассказал о главном хобби Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чтение является главным хобби Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью зданию «Аргументы и факты».

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары и прочее», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что президент выписывает себе газеты и достаточно часто их просматривает, хотя и получает подготовленные для него дайджесты прессы.

На вопрос о чтении на иностранных языках, пресс-секретарь ответил, что Путин «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском», а также несколько раз в неделю занимается изучением английского языка.