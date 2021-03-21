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Политика ,  
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Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Сергей Шойгу и Владимир Путин
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, которые проводят выходные в Сибири в тайге, катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — рассказал Песков.

По его словам, Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

В Кремле пообещали в ближайшее время опубликовать фото и видео из поездки президента и министра обороны.

Путин и Шойгу собирали грибы в тайге. Фоторепортаж
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19 марта Песков сообщил, что президент собирается «передохнуть» в выходные и отправится в сибирскую тайгу. Отвечая на вопрос, составит ли ему компанию Шойгу, представитель Кремля сказал: «Ожидается, что составит». Он напомнил, что Путин предпочитает отдыхать в России и уже неоднократно проводил в тайге «редкие дни отдыха».

Путин ездил в тайгу с Шойгу, в частности, в августе 2018 года (тогда с ними был также директор ФСБ Александр Бортников) и в октябре 2019-го, когда президент отдыхал в тайге накануне своего дня рождения. Тогда глава государства и министр наблюдали за природой и собирали грибы.

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