Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, которые проводят выходные в Сибири в тайге, катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — рассказал Песков.

По его словам, Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

В Кремле пообещали в ближайшее время опубликовать фото и видео из поездки президента и министра обороны.