Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Президент России Владимир Путин сыграл в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) на Красной площади, сообщается на сайте Кремля.

Традиционно Путин выступает под номером 11. Его товарищами по команде стали министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Катасонов. Они вышли на лед в красной форме.

Их соперниками стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман и губернатор Подмосковья Алексей Воробьев. Они играют в белой форме.

В ходе гала-матча Ночной хоккейной лиги в мае президент выступал за команду «Легенды хоккея», которая одолела «Сборную Ночной лиги» со счетом 14:7. Изначально в Кремле сообщили, что глава государства забил 10 шайб, тогда как в сообщении НХЛ говорилось о восьми и одной голевой передаче, однако позже в пресс-службах уточнили, что Путин стал автором девяти голов.