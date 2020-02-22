В Кремле сообщили о ежедневных тренировках Путина

Президент России Владимир Путин ежедневно занимается спортом. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Первому каналу».

Пресс-секретарь отметил, что Путин продолжает заниматься самбо. Песков усомнился, что президенту часто удается это делать, так как помимо этого он занимается хоккеем, который «занял такое изрядное место».

«Он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса. Это ежедневная практика», — сказал он.

В субботу, 22 февраля, Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, которую сформировали в этот же день. Подписи под декларацией о создании лиги поставили ее президент Аркадий Ротенберг, а также глава Международной федерации самбо Василий Шестаков и президенты всех континентальных федераций самбо.