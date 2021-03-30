Власти не нашли проблем для туризма от пропажи Красноярска с купюры в ₽10

Вид на Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Изображение Красноярска на банкнотах номиналом 10 руб. не является фактором, который определяет туристическую привлекательность региона, с этой точки зрения город от появления новых купюр того же номинала с изображением Новосибирска не пострадает. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Красноярского края.

Изображения города на десятирублевой купюре является скорее имиджевой составляющей, а старые банкноты с Красноярском «теперь станут реликвией, что придает им особую ценность».

Кроме того, после введения в оборот десятирублевых монет банкноты такого номинала встречаются очень редко, а их «удельный вес» составляет всего 5%. «С развитием платежных систем мы все реже используем наличные деньги», — отметили в пресс-службе губернатора региона.