Семьи погибших на Сямозере детей обжалуют приговор обвиняемым по делу

Приговор некоторым обвиняемым в гибели 14 детей в лагере на Сямозере будет обжалован. Об этом РБК сообщил адвокат 13 семей потерпевших Дмитрий Лапин.

Ранее 18 марта городской суд Петрозаводска вынес приговор шести обвиняемым по делу, оправдав троих. Директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков по этой же статье был оправдан, но приговорен к восьми месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности. Еще трое фигурантов дела — экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, врио руководителя ведомства Людмила Котович ​и инструктор лагеря Павел Ильин — также были оправданы.​

«Касательно оправдания Коваленко, Ильина и частичного оправдания Круподерщикова наша сторона не согласна, мы будем писать апелляционную жалобу», — сказал Лапин. При этом он подчеркнул, что «выстраданный» приговор Решетовой и Виноградову потерпевшие восприняли «с воодушевлением».