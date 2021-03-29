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Общество ,  
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В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 руб. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на круглом столе в Совете Федерации.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по России составил 15 744 руб.», — отметила она (цитата по ТАСС).

Зампред правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков, в свою очередь, заявил об успешном увеличении размера пенсий выше уровня инфляции. Так, средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров составляет 17 536 руб.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине марта правительство России определило размер доплаты к пенсии двум категориям россиян: членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

По данным на 1 января 2021 года, средний размер доплаты членам летных экипажей гражданской авиации составил 7468 руб., работникам угольной промышленности — 3486 руб. Размер доплаты к пенсии этих категорий работников определяется с учетом годового индекса роста среднемесячной зарплаты в стране.

23 марта Минтруд России анонсировал назначение соцдоплаты к пенсии без заявления с 1 января 2022 года.

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