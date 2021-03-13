Власти определили размер доплаты к пенсии летчиков и шахтеров

Правительство России предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы для ряда работников в стране за 2020 год в размере 1,06, говорится в постановлении, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, это касается членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по Российской Федерации за 2020 год составил 106,0 процента. В связи с этим предлагается утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 год в размере 1,06», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что размер доплаты к пенсии летчиков и работников угольной отрасли определяется с учетом годового индекса роста среднемесячной зарплаты в стране.