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Власти определили размер доплаты к пенсии летчиков и шахтеров

Правительство России предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы для ряда работников в стране за 2020 год в размере 1,06, говорится в постановлении, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, это касается членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по Российской Федерации за 2020 год составил 106,0 процента. В связи с этим предлагается утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 год в размере 1,06», — говорится в пояснительной записке.

СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В ней отмечается, что размер доплаты к пенсии летчиков и работников угольной отрасли определяется с учетом годового индекса роста среднемесячной зарплаты в стране.

По данным на 1 января 2021 года, число пенсионеров, получающих дополнительную выплату в соответствии с федеральным законом № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» составляет 38 тыс. человек, ее средний размер — 7468 руб. В то же время число пенсионеров, которым дополнительно выплачиваются средства в соответствии с федеральным законом № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» составляет 52,8 тыс. человек, средний размер доплаты равен 3486 рублей.

12 марта газета «Коммерсантъ» писала, что Министерство труда и социальной защиты предложило перестать выплачивать детские пособия «подозрительно бедным» семьям. Речь идет о тех, кто официально имеет низкий доход, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями или несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека. Кроме того, Минтруд планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов, — тем, у кого нет уважительных причин не работать. Эти меры позволят оказывать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресно, считают в ведомстве.

пенсия правительство Россия зарплата
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