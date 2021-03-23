Минтруд пообещал назначение соцдоплаты к пенсии с 2022 года без заявления

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Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления с 1 января 2022 года. об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, который утверждает порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России и уполномоченными органами регионов.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить в 12 регионов России 903,8 млн руб. на социальные доплаты неработающим гражданам пенсионного возраста. Региональные социальные доплаты предназначены неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума.