Кабмин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Допрос задержанных в Ростове-на-Дону вандалов. Видео Общество, 12:15 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 12:15 Глава Ростовской области объяснил просчетом проблему с пахнущей водой Общество, 12:13 Мантуров проехал за рулем доступного российского электрокара Zetta Авто, 12:12 «Юникорн» обеспечит системами «Умный дом» квартиры от ГК ФСК Партнерский материал, 12:05 «Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Бизнес, 12:00 IPO недели: Coursera, сломавшая привычные представления об учебе Инвестиции, 12:00 Как заработать на любимом деле: подкаст «‎Меня сократили» Экономика образования, 12:00  Как трансформировался сегмент Private Banking и как меняются VIP-клиенты Партнерский материал, 11:56 Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице Общество, 11:53 Как интернет-торговля расширяет аудиторию офлайн-магазинов Партнерский материал, 11:46 Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в мае Авто, 11:46 Почему нужно отвечать на хорошие отзывы и не спешить с ответом на негатив Pro, 11:44 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 11:44
Политика ,  
0 

Кабмин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.», — говорится в сообщении.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 12,8 млрд руб. Индексация социальных пенсий затронет свыше 3,9 млн человек.

Минтруд пообещал назначение соцдоплаты к пенсии с 2022 года без заявления
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В правительстве напомнили, что социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В начале марта Министерство труда и социальной защиты анонсировало повышение социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля.

В 2020 году социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,1%, до 9,85 тыс. руб. Социальные пенсии детям-инвалидам увеличили до 14,5 тыс. руб. Также были повышены пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые прошли службу по призыву, и других.
 

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Как переписка в мессенджерах может стать доказательством в суде
правительство Россия пенсии индексация
Материалы по теме
Сенатор поддержал идею индексации пенсий новой категории граждан
Общество
Минтруд пообещал назначение соцдоплаты к пенсии с 2022 года без заявления
Общество
Россияне заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter