Кабмин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.», — говорится в сообщении.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 12,8 млрд руб. Индексация социальных пенсий затронет свыше 3,9 млн человек.

В правительстве напомнили, что социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.