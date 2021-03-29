Кремль объяснил присутствие замглавы Минобороны на параде в Мьянме

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Присутствие замминистра обороны России Александра Фомина на военном параде в Мьянме не означает, что российские власти поддерживают происходящие там события. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это совершенно не означает, конечно, одобрения вот тех трагических событий, которые имеют место в стране», — сказал Песков. По его словам, у России и Мьянмы давние и конструктивные связи и относиться к присутствию российского военного на параде следует «именно с этого угла».

Кроме того, представитель Кремля выразил обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданского населения в ходе протестов, которые проходят в Мьянме с февраля из-за захвата власти в стране военными.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Представители армии отстранили от власти президента страны Вин Мьина и руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Свои действия они мотивировали фальсификациями, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании в ноябре прошлого года. Фактически государство возглавил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.