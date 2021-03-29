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Политика ,  
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Кремль объяснил присутствие замглавы Минобороны на параде в Мьянме

Фото: Zhang Dongqiang / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhang Dongqiang / XinHua / Global Look Press

Присутствие замминистра обороны России Александра Фомина на военном параде в Мьянме не означает, что российские власти поддерживают происходящие там события. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это совершенно не означает, конечно, одобрения вот тех трагических событий, которые имеют место в стране», — сказал Песков. По его словам, у России и Мьянмы давние и конструктивные связи и относиться к присутствию российского военного на параде следует «именно с этого угла».

Кроме того, представитель Кремля выразил обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданского населения в ходе протестов, которые проходят в Мьянме с февраля из-за захвата власти в стране военными.

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Фото:Kaung Zaw Hein / EPA / ТАСС

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Представители армии отстранили от власти президента страны Вин Мьина и руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Свои действия они мотивировали фальсификациями, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании в ноябре прошлого года. Фактически государство возглавил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Реакцией на случившееся стали масштабные акции протеста. Из-за этого в середине февраля новому руководству страны пришлось отключить интернет. Reuters тогда сообщал о том, что силовики открыли огонь по протестующим, а в ряд городов власти ввели военную технику.

27 марта Reuters, Myanmar Now и AFP сообщали о жертвах среди гражданского населения в ходе подавления протестов. По разным данным, число погибших могло составить от 90 до 114 человек. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, к 27 марта общее число погибших в ходе разгонов митингов в стране составило 423 человека, задержаны — более 2,4 тыс.

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При этом 27 марта в Мьянме провели военный парад в честь Дня вооруженных сил. На нем присутствовали представители России, Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Reuters сообщал, что от России на мероприятии был замглавы Минобороны Александр Фомин.

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