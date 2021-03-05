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Общество ,  
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США после переворота ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы

Власти США объявили о введении санкций в отношении двух министерств Мьянмы в связи с переворотом в этой стране. Речь идет об ограничениях против министерств обороны и внутренних дел. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства торговли США.

Решение об ограничениях было принято после государственного переворота, а также в результате эскалации насилия против мирных протестующих, говорится в сообщении.

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Фото:Aung Kyaw Htet / Global Look Press

«Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте», — подчеркивается в сообщении Минторга.

В черный список попали также корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые, как отмечают американские власти, контролируются военными.

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Кроме того, как пишет Reuters, военные, которые пришли к власти в Мьянме после госпереворота попытались перевести около $1 млрд, которые хранились в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Однако эта операция была заблокирована.

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В Мьянме 1 февраля власть захватили военные. Они арестовали президента Вин Мьина, государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД). По версии военных, в ходе парламентских выборов в ноябре 2020 года, когда победу одержала НЛД, были допущены фальсификации со списками избирателей. Они оспорили результаты в Верховном суде.

Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В результате государственного переворота власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну. В свою очередь, Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.

Cпецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер сообщила, что только 3 марта во время разгона протестов в Мьянме погибли 38 человек. По данным организации, всего после переворота погибли больше 50 человек.

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