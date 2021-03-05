США после переворота ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы

Власти США объявили о введении санкций в отношении двух министерств Мьянмы в связи с переворотом в этой стране. Речь идет об ограничениях против министерств обороны и внутренних дел. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства торговли США.

Решение об ограничениях было принято после государственного переворота, а также в результате эскалации насилия против мирных протестующих, говорится в сообщении.

«Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте», — подчеркивается в сообщении Минторга.

В черный список попали также корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые, как отмечают американские власти, контролируются военными.