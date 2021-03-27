СМИ сообщили о гибели более ста человек при разгоне протестов в Мьянме

В ходе разгона протестов в Мьянме, которые прошли в День вооруженных сил, были убиты более 100 человек. По данным правозащитников, с 1 февраля, когда власть в стране захватили военные, число погибших в столкновениях превысило 400

Фото: AP

Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 114 человек по всей стране при разгоне протестов в субботу, 27 марта, сообщают Reuters и Myanmar Now. AFP пишет о 90 жертвах.

По данным Myamnar Now, военные открыли стрельбу по протестующим в более чем 40 городах, больше всего погибших зафиксировано в Янгоне и втором по величине крупнейшем городе Мандалай. Среди погибших есть дети. Издание пишет, что это самое больше число жертв за день с начала февраля, когда в стране произошел военный переворот.

Как сообщает правозащитная организация «Ассоциация помощи политическим заключенным», по состоянию на 27 марта общее число умерших при разгоне протестов в Мьянме достигло 423, было задержано более 2,4 тыс. человек.

27 марта в Мьянме — День вооруженных сил. Asia News Nikkei сообщает, что в столице страны Нейпьидо прошел военный парад, на котором присутствовали представители восьми иностранных государств: России, Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Как пишет Reuters, мероприятие посетил замминистра обороны России Александр Фомин.