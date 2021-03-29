Песков рассказал о шутках Путина над ним на 1 апреля

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на 1 апреля шутит над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Об этом рассказал сам Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о том, шутит ли над ним глава государства, представитель Кремля сказал: «Он это делает постоянно». По его словам, в администрации президента в целом принято шутить на 1 апреля, но делают это «по-человечески».

Путин неоднократно шутил и во время своих публичных выступлений. В 2019 году президент в шутку пообещал поделиться своей зарплатой с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси в качестве благодарности за помощь в проведении саммита «Россия — Африка» в Сочи.

В октябре прошлого года, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Путин обратился к тем, «кто еще ждет постепенного затухания России», с фразой «нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».