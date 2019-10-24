Путин в шутку пообещал поделиться своей зарплатой с президентом Египта

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь в проведении в Сочи саммита «Россия — Африка» и в шутку заметил, что теперь вынужден поделиться с ним своей зарплатой. Об этом российский лидер заявил в ходе рабочего завтрака с лидерами африканских стран, состоявшегося в рамках саммита «Россия — Африка».

Путин отметил, что без помощи представителей египетской стороны саммита «в том его виде, в котором мы работаем», скорее бы всего не было. Путин также обратил внимание, что его египетский коллега сидит рядом с ним и помогает ему в работе.

«Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что [это] часть моих обязанностей, конечно», — пошутил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Ас-Сиси выступал сопредседателем саммита «Россия — Африка». Мероприятие проходило в Сочи 23–24 октября. В ходе форума было заключено более 50 контрактов на общую сумму более 800 млрд руб.