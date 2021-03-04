Путин в шутку попросил «не приписывать» ему дворец

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе общениями с участниками общероссийской взаимопомощи «Мы вместе» президент России Владимир Путин попросил не переписывать ему «еще один дворец». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В ходе разговора директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. В ответ президент отметил, что здание центра выглядит как дворец, и пообещал приехать на мероприятие.

«Только мне его не приписывайте», — добавил он.

В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) опубликовал фильм-расследование, в котором рассказывалось о «дворце», который находится в Геленджике на мысе Идокопас. Общую стоимость строительства здания ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд. По версии ФБК, этот «дворец» был построен для президента Владимира Путина. При этом, по словам главы государства, этот дворец не принадлежит ни ему, ни его ближайшим родственникам.