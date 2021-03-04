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Путин в шутку попросил «не приписывать» ему дворец

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ходе общениями с участниками общероссийской взаимопомощи «Мы вместе» президент России Владимир Путин попросил не переписывать ему «еще один дворец». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В ходе разговора директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. В ответ президент отметил, что здание центра выглядит как дворец, и пообещал приехать на мероприятие.

«Только мне его не приписывайте», — добавил он.

Что власти и Навальный говорили про «дворец» под Геленджиком
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В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) опубликовал фильм-расследование, в котором рассказывалось о «дворце», который находится в Геленджике на мысе Идокопас. Общую стоимость строительства здания ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд. По версии ФБК, этот «дворец» был построен для президента Владимира Путина. При этом, по словам главы государства, этот дворец не принадлежит ни ему, ни его ближайшим родственникам.

Позднее миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком. По его словам, в будущем на этом месте будет «апарт-отель».

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