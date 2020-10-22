Путин пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей России

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные», — заверил Путин. «Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и отбросить как устаревшие. Нужно сохранить все основные механизмы международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов», — добавил президент.
По его словам, такая позиция получает широкую поддержку в мире. «Не существует СССР, но есть Россия», — сказал Путин.
Говоря о внутренней политике, он заявил, что уверен в невозможности импорта демократии. «Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил. <...>. Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше», — добавил президент.
Затронув тему охраны окружающей среды, Путин призвал к отказу от «неумеренного, ничем не ограниченного потребления в пользу рачительной, разумной достаточности» и посоветовал всем брать пример с героя французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. <...>. Это очень скучная работа, но совсем не трудная», — процитировал Путин слова из повести «Маленький принц». «Я убежден, мы должны постоянно заниматься этой скучной работой. Если хотим сохранить наш общий дом для следующих поколений», — резюмировал президент.