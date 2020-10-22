Путин пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей России

Послевоенный миропорядок был основан тремя державами, заявил Путин: США, СССР, Великобританией. Сейчас многое изменилось, и Россию «кто-то попытался вообще списать со счетов», предупредил президент

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин обозначил реакцию Кремля на предупреждения о торможении и «затухании» России.

РБК вел трансляцию выступления президента.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент.

Послевоенный миропорядок основали три державы-победительницы: США, СССР и Великобритания, сказал Путин. Сейчас СССР не существует, а Россию «кто-то вообще попытался списать со счетов».