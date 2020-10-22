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Путин пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей России

Послевоенный миропорядок был основан тремя державами, заявил Путин: США, СССР, Великобританией. Сейчас многое изменилось, и Россию «кто-то попытался вообще списать со счетов», предупредил президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин обозначил реакцию Кремля на предупреждения о торможении и «затухании» России.

РБК вел трансляцию выступления президента.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент.

Выступление Путина на форуме «Валдай». Прямая трансляция
Политика

Послевоенный миропорядок основали три державы-победительницы: США, СССР и Великобритания, сказал Путин. Сейчас СССР не существует, а Россию «кто-то вообще попытался списать со счетов».

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные», — заверил Путин. «Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и отбросить как устаревшие. Нужно сохранить все основные механизмы международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов», — добавил президент.

По его словам, такая позиция получает широкую поддержку в мире. «Не существует СССР, но есть Россия», — сказал Путин.

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Говоря о внутренней политике, он заявил, что уверен в невозможности импорта демократии. «Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил. <...>. Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше», — добавил президент.

Путин посоветовал брать пример с Маленького принца
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Затронув тему охраны окружающей среды, Путин призвал к отказу от «неумеренного, ничем не ограниченного потребления в пользу рачительной, разумной достаточности» и посоветовал всем брать пример с героя французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. <...>. Это очень скучная работа, но совсем не трудная», — процитировал Путин слова из повести «Маленький принц». «Я убежден, мы должны постоянно заниматься этой скучной работой. Если хотим сохранить наш общий дом для следующих поколений», — резюмировал президент.

Автор
Владислав Гордеев
Владимир Путин «Валдай» выступление
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Выступление Путина на форуме «Валдай». Прямая трансляция
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Путин заявил о невозможности импортировать гражданское общество
Политика
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