Путин пошутил о «виновных» в пандемии летучих мышах

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Президент Владимир Путин на совещании Совета по культуре и искусству пошутил о происхождении коронавируса. Стенограмму совещания опубликовала пресс-служба президента.

Так глава государства ответил на просьбу своего советника Владимира Толстого о помощи циркам.

«Что касается цирка, то я услышал, обязательно обратим на это внимание. Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сказал президент.

Летучие мыши в начале пандемии COVID-19 назывались одним из возможных природных источников коронавируса.

Вспышка инфекции началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Местные власти сообщали, что заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что источником коронавируса были животные, предположительно — летучие мыши, так как именно у них был выявлен вирус, похожий на 90% на COVID-19.