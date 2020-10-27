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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пошутил о «виновных» в пандемии летучих мышах

Фото:Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Президент Владимир Путин на совещании Совета по культуре и искусству пошутил о происхождении коронавируса. Стенограмму совещания опубликовала пресс-служба президента.

Так глава государства ответил на просьбу своего советника Владимира Толстого о помощи циркам.

«Что касается цирка, то я услышал, обязательно обратим на это внимание. Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сказал президент.

Летучие мыши в начале пандемии COVID-19 назывались одним из возможных природных источников коронавируса.

Вспышка инфекции началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Местные власти сообщали, что заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что источником коронавируса были животные, предположительно — летучие мыши, так как именно у них был выявлен вирус, похожий на 90% на COVID-19.

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Фото:Alexandra Beier / Getty Images

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 43 млн человек, из них более 1,15 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 43,7 млн человек, из них 1,16 млн скончались.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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