Новый глава Пензенской области уволил четырех вице-премьеров

Александр Москвин (Фото: pnzreg.ru)

Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко уволил вице-премьеров Дениса Бубнова, Юрия Денисова, Валерия Савина и Дмитрия Семенова. Это следует из сообщения о новых кадровых назначениях на официальном сайте администрации области.

У врио губернатора области всего 9 заместителей, из которых пятеро, как следует сообщению на сайте, сохранили свои должности. Это врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, а также исполняющие обязанности заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Космачев, Олег Ягов, Лариса Рябихина, Валерий Беспалов.

Валерий Савин, который, как следует из данных о старом правительстве региона на сайте администрации области, ранее курировавал министерство физической культуры и спорта, Денис Бубнов, который курировал минэкономики и минсельхоз региона, Дмитрий Семенов, курировавший вопросы природопользования и строительства, и Юрий Денисов, который отвечал за управление ЗАГСов, в новом составе правительства региона не фигурируют.

Начальником Управления внутренней политики назначен Павел Маслов, а врио начальника пресс-службы Губернатора — Андрей Попков.

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