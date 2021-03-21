Общество , 21 мар, 10:57
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Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали после обысков
Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан, сообщил источник РБК в Следственном комитете.
По информации источника РБК, близкого к властям Пензенской области, Белозерцева задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
О задержании главы региона также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Белозерцев задержан в рамках уголовного дела», — заявил собеседник агентства.
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