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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ отменит часть введенных из-за пандемии послаблений

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С 1 апреля в России перестанут действовать некоторые льготные условия, которые ЦБ ввел в марте 2020 года на фоне кризиса из-за распространения коронавируса.

В частности, регулятор отменит рекомендацию банкам и микрофинансовым институтам реструктурировать кредиты граждан, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели COVID-19. ЦБ уточнял, что в этом случае банки могут предлагать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты облегчения ситуации для заемщика.

Также 1 апреля истекает рекомендация регулятора не изымать жилье у заемщика, которое находится в ипотеке и является обеспечением по кредиту, если у заемщика был подтвержден коронавирус или снизился доход. Кредиторам также рекомендовали не выселять должников из жилых помещений.

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Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Комплекс мер для поддержания заемщиков ЦБ ввел в марте. Кроме указанных выше регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым и кредитным потребительским кооперативам не начислять пени и штрафы по кредитам и займам в случае заражения заемщика коронавирусом. Страховым компаниям Банк России посоветовал удовлетворять большинство видов заявлений граждан, пострадавших от пандемии. Также бы представлен комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Изначально меры действовали до конца сентября, однако позже были продлены до 1 апреля и 1 июля.

В конце февраля председатель ЦБ Эльвира Нибуллина заявила, что банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений в 2021 году.

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