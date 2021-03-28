ЦБ отменит часть введенных из-за пандемии послаблений

С 1 апреля в России перестанут действовать некоторые льготные условия, которые ЦБ ввел в марте 2020 года на фоне кризиса из-за распространения коронавируса.

В частности, регулятор отменит рекомендацию банкам и микрофинансовым институтам реструктурировать кредиты граждан, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели COVID-19. ЦБ уточнял, что в этом случае банки могут предлагать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты облегчения ситуации для заемщика.

Также 1 апреля истекает рекомендация регулятора не изымать жилье у заемщика, которое находится в ипотеке и является обеспечением по кредиту, если у заемщика был подтвержден коронавирус или снизился доход. Кредиторам также рекомендовали не выселять должников из жилых помещений.

Комплекс мер для поддержания заемщиков ЦБ ввел в марте. Кроме указанных выше регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым и кредитным потребительским кооперативам не начислять пени и штрафы по кредитам и займам в случае заражения заемщика коронавирусом. Страховым компаниям Банк России посоветовал удовлетворять большинство видов заявлений граждан, пострадавших от пандемии. Также бы представлен комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса.