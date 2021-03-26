ЦБ счел проблемными 40% реструктурированных в пандемию кредитов бизнесу

Среди реструктурированных банками в пандемийном году кредитов ЦБ выявил ссуды на 2,3 трлн руб., которые приходятся на финансово уязвимые компании с высокой закредитованностью. Более четверти из них — это строители и девелоперы

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Около 40% корпоративных кредитов, которые банки реструктурировали во время пандемии, уже имеют повышенный риск, сообщил глава департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. К таким выводам пришел Банк России после анализа примерно 80% портфеля ссуд, по которым были пересмотрены условия в 2020 году.

«Мы сделали опрос 30 крупнейших банков, они нам дали довольно детальную информацию в разрезе отдельных крупных заемщиков, с дополнительной финансовой информацией и своими оценками кредитного качества этих заемщиков», — сказал глава департамента ЦБ, выступая на конференции Ассоциации банков России. Проверку качества кредитов он объяснил тем, что проведенные реструктуризации превышают объем проблемной задолженности, и это «создает неопределенность».

Какой масштаб проблем увидел ЦБ

По оценкам регулятора, в 2020 году под реструктуризацию попало 12% совокупного кредитного портфеля банков, или ссуды на 7,3 трлн руб. Значительная часть этой суммы приходится на кредиты крупным компаниям, ЦБ детально изучил качество долгов на 4,8 трлн руб. 64% реструктурированных кредитов бизнесу пришлось на три отрасли: недвижимость и строительство (25%), нефтегазовый сектор и промышленность (25%) и металлургию (14%). Два из них показали самое слабое качество реструктурированного портфеля, отметил Данилов. Так, 61% таких ссуд в сфере строительства приходится на заемщиков с «уязвимым финансовым положением». В нефтегазовом сегменте таких 55%.

«Что мы понимаем под уязвимым финансовым положением? Это компании с высокой долговой нагрузкой, показатель «долг к EBITDA» выше 8, IV—V категория качества [кредитов]», — пояснил глава департамента ЦБ. Как следует из его презентации, в корпоративном секторе задолженность потенциально проблемных заемщиков оценивается в 2,08 трлн руб. Еще 279 млрд руб. — это реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу.