Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс МС-16» (Фото: roscosmos / Facebook)

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции (МКС). Об этом говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента Международной космической станции прошла 17 февраля 2021 года», — отмечается в сообщении.

Корабль доставил на борт топливо, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Среди них 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота. Кроме того, «Прогресс МС» привез 1,4 тыс. кг различного оборудования и материалов, включая предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.