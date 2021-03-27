Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Черчесов назвал хорошей игру сборной России в матче со Словенией Спорт, 20:22 Ягудин заявил о смене лидеров в фигурном катании после победы Чена на ЧМ Спорт, 20:03 В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах Политика, 20:00 Украинский министр пригрозил депортацией переехавшим в Крым россиянам Политика, 19:49 Мазепин показал худший результат в дебютной квалификации «Формулы-1» Спорт, 19:43 РБК Pro: лого за $35. Как Nike придумал свою фирменную галочку-свуш Pro, 19:41 Российский посол выразил соболезнования из-за смерти главы туроператора Общество, 19:21 Власти Москвы сообщили о рекорде в метро с начала пандемии Общество, 19:10 Дубль Дзюбы принес России вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2022 Спорт, 18:54 Авербух назвал Коляду лучшим европейским фигуристом на ЧМ Спорт, 18:38 В московском Парке Горького загорелся двухэтажный склад Общество, 18:32 Администрация Суэцкого канала допустила роль экипажа в истории с судном Общество, 18:28 Власти Крыма пообещали решить проблему с водой без помощи Украины Политика, 18:16 Как предприятию оставить деньги в обороте РБК и Сбер, 18:13
Политика ,  
0 

Украинский министр пригрозил депортацией переехавшим в Крым россиянам

Евпатория, Крым
Евпатория, Крым (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся украинские власти. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Все, кто попал [в Крым] непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению», — сказал Резников. Переехавших в Крым граждан России он назвал «пособниками преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем».

Власти Крыма пообещали решить проблему с водой без помощи Украины
Политика
Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноимённого месторождения

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. На референдуме за присоединение к России проголосовали 95,7% его участников. Украина, а также США и страны Европы не признали итоги голосования.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Он предусматривает запуск так называемой Крымской платформы — международной площадки, где стороны должны будут обсуждать пути передачи полуострова Украине.

Кроме того, указ Зеленского предусматривает мероприятия по поддержке крымско-татарского языка и культуры, а также по защите прав крымчан.

Позднее, 24 марта, он утвердил стратегию Совета национальной безопасности и обороны Украины по «деоккупации» Крыма.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год РБК Pro: из-за какой информации в резюме вы не получите работу мечты

Крым российские граждане депортация Украина
Материалы по теме
Путин предложил еще одну возможность упрощенного получения гражданства
Политика
В Крыму открыли памятник Доктору Лизе
Общество
Участников движения Медведчука обвинили в госизмене за референдум в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter