Украинский министр пригрозил депортацией переехавшим в Крым россиянам

Евпатория, Крым (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся украинские власти. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Все, кто попал [в Крым] непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению», — сказал Резников. Переехавших в Крым граждан России он назвал «пособниками преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем».

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. На референдуме за присоединение к России проголосовали 95,7% его участников. Украина, а также США и страны Европы не признали итоги голосования.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Он предусматривает запуск так называемой Крымской платформы — международной площадки, где стороны должны будут обсуждать пути передачи полуострова Украине.