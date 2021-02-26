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Политика ,  
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Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма

Набережная реки Салгир в Симферополе
Набережная реки Салгир в Симферополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Об этом он заявил в обращении, размещенном на сайте главы государства.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, правительству Украины поручили запустить так называемую Крымскую платформу и организовать меры по поддержке крымскотатарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.

«Крымская платформа» — площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав. О планах создания площадки Зеленский говорил в октябре прошлого года. Тогда украинский президент заявил, что обсудил эту инициативу с представителями Евросоюза, Британии, Канады, Турции и другими странами. Зеленский отмечал, что «многие из них» готовы участвовать в работе платформы.

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Позже глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция допустит стратегическую ошибку, если примкнет к «Крымской платформе».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. На голосовании за присоединение высказались 96,7% участников. Украина и большинство стран — членов ООН результаты референдума не признали. Россия считает, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт.

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