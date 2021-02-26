Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма

Набережная реки Салгир в Симферополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Об этом он заявил в обращении, размещенном на сайте главы государства.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, правительству Украины поручили запустить так называемую Крымскую платформу и организовать меры по поддержке крымскотатарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.

«Крымская платформа» — площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав. О планах создания площадки Зеленский говорил в октябре прошлого года. Тогда украинский президент заявил, что обсудил эту инициативу с представителями Евросоюза, Британии, Канады, Турции и другими странами. Зеленский отмечал, что «многие из них» готовы участвовать в работе платформы.